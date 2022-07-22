Haberler Haber Videoları Genç kıza dehşeti yaşatan maganda suç makinesi çıktı! Yaralama, tehdit, hakaret ne ararsan var...

Genç kıza dehşeti yaşatan maganda suç makinesi çıktı! Yaralama, tehdit, hakaret ne ararsan var...

Genç kıza dehşeti yaşatan maganda suç makinesi çıktı! Yaralama, tehdit, hakaret ne ararsan var...
22.07.2022 16:27

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Son dakika haberi | Tatil için Sakarya'ya gelen genç kızı önce taciz ardından darbeden Talip A. isimli şahıs suç makinesi çıktı. Yaralama, tehdit ve hakaret gibi birçok suçtan kaydı bulunan magandanın olay esnasında alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

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Tatil için geldiği Sakarya'nın Karasu ilçesinde genç kıza dehşeti yaşatan Talip A.'nın, daha öncesinde yaralama, tehdit ve hakaretten birçok suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk babası olan şahsın, olay esnasında alkollü olduğu için yaptıklarını hatırlamadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Tacize uğrayan genç kız, öldüresiye dövüldü


İstanbul'da yaşayan Şevval Ö. bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya'nın Karasu ilçesine geldi. 19 Temmuz Salı günü gece saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö. iddiaya göre sokakta Talip A. isimli şahsın sözlü tacizine maruz kaldı.

Kendisine tekliflerde bulunan şahsa tepki gösteren genç kız, telefonunu çıkartarak şüphelinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi. Fotoğraf çekildiğini fark eden ve öfkelenen Talip A. araçtan inerek genç kıza saldırdı. Saldırıdan kurtulmak isteyen genç kız bir tekel bayiine girerek yardım istedi.

Tekel bayiine de gelen saldırgan genç kıza yumruk ve tekmeler ile saldırdı, daha sonra da telefonunu parçaladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından genç kız darp raporu alırken, Talip A. ise tutuklanarak Sakarya 1. Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.



SİLAHLA VERDİĞİ POZ DİKKATLERDEN KAÇMADI
Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yaralama, tehdit ve hakaretten birçok suç kaydı bulunan şahsın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer paylaşımları da dikkatlerden kaçmadı.


*Saldırıya uğrayan genç kız

Alkollü olduğunu, genç kızın kendisine vurduğunu ileri süren Talip A.'nın aracında da tüfek ele geçirildi.

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