Genç kadına tecavüz etmeye çalışan CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz yanına eşini de alarak açıklama yaptı!

CHP'de taciz ve tecavüz skandalları peş peşe patlarken bir skandal da Sultangazi'den gelmişti. CHP Sultangazi İlçe Başkanı Murat Poyraz "Sana yardım edeceğim" deyip çağırdığı bir genç kadına ofisinde tecavüze kalkıştığı ortaya çıkmıştı. Poyraz yanına eşini de alarak bir açıklama yaptı.