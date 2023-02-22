Nerelerde deprem riski var? Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği bölgedeki fay hatları üzerine 3 bilimsel kitap yazan, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, büyük yıkıma yol açan depremlerin beklenen depremler olduğunu söyledi. Pampal, "Kırılmanın başladığı yer Pazarcık bölgesi, Doğu Anadolu Fayı'nın kırılmak üzere olan bir bölgesiydi. 2 yıl önce Elazığ-Malatya’yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremi yaşadık. Depremden sonra sıklıkla dedik ki 'Doğu Anadolu Fayı kırılıyor, yırtılmaya başladı, güneye doğru devam edecek. Sincik Gölbaşı ve Gölbaşı Türkoğlu topun ağzında'. 'Kırılacak' diye bunu bu açıklıkta dile getirdik" dedi.