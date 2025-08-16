Gelibolu’da orman yangını dron ile görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının büyümesi üzerine Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tedbiren boşaltıldı.

Yangın, saat 16.28'de Tayfur ve Cumalı köyleri mevkisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 11 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 5 dozer, 6 itfaiye aracı ve 320 personel ile müdahale ediliyor. Tahliye edilen köylerde güvenlik önlemleri alınırken, yangın dron ile havadan görüntülendi.