PODCAST CANLI YAYIN

Gelibolu’da orman yangını dron ile görüntülendi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını büyüyerek geniş alana yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken iki köy tedbiren tahliye edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangının büyümesi üzerine Eceabat Yolağzı ve Gelibolu Karainebeyli köyleri tedbiren boşaltıldı.

Yangın, saat 16.28'de Tayfur ve Cumalı köyleri mevkisinde başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 11 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 5 dozer, 6 itfaiye aracı ve 320 personel ile müdahale ediliyor. Tahliye edilen köylerde güvenlik önlemleri alınırken, yangın dron ile havadan görüntülendi.

Bunlar da Var

Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Ankara Pursaklar’da motosiklet kazası: 1 ölü 1 Yaralı
Arnavutköy’de yol kenarında tabancayla ölü bulundu - Video
Arnavutköy’de yol kenarında tabancayla ölü bulundu - Video
Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 3 ölü 6 yaralı
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle