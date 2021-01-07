Gelen sesler üzerine bir mağaraya giren köylüler şoke oldu! İnsan benzeri bir suret...

Malatya'nın Arapgir ilçesindenden dikkat çeken görüntüler geldi. Köylüler ses üzerine bir mağaraya girdi. Cep telefonu ile çekim yapmaya başlayan köylüler o sırada mağarada olan ilginç bir kare kayda aldı. Görüntüde insan benzeri bir suret önlerinden geçti. İşte şoke eden o anlar.