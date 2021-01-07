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Gelen sesler üzerine bir mağaraya giren köylüler şoke oldu! İnsan benzeri bir suret...

Gelen sesler üzerine bir mağaraya giren köylüler şoke oldu! İnsan benzeri bir suret...
07.01.2021 17:01
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Mağaraya giren köylüler şoke...
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Malatya'nın Arapgir ilçesindenden dikkat çeken görüntüler geldi. Köylüler ses üzerine bir mağaraya girdi. Cep telefonu ile çekim yapmaya başlayan köylüler o sırada mağarada olan ilginç bir kare kayda aldı. Görüntüde insan benzeri bir suret önlerinden geçti. İşte şoke eden o anlar.


Malatya'nın Arapgir ilçesinde köylüler ses üzerine bir mağaraya girdi ve cep telefonuyla çekim yaptı. Köylüler o sırada mağarada ilginç bir kare kayda aldı. A Haber ihbar hattına gelen görüntülerde insan benzeri bir suret dikkat çekti. İşte görünleri şoke eden o anlar.
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