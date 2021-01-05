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Geçmişten bugüne İlker Başbuğ gerçeği!

Geçmişten bugüne İlker Başbuğ gerçeği!
05.01.2021 21:55
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Geçmişten bugüne İlker Başbuğ...
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ demokrasi karşıtı ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü. Cumhuriyet'e röportaj veren Başbuğ, 27 Mayıs üzerinden darbe ima ve tehdidi içeren ifadeler kullandı. Başbuğ'un sözleri, 'Erken seçim olmazsa darbe olur' tehdidi olarak yorumlandı. İşte geçmişten günümüze İlker Başbuğ gerçeği...


Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ demokrasi karşıtı ifadeleriyle gündeme bomba gibi düştü. Cumhuriyet'e röportaj veren Başbuğ, 27 Mayıs üzerinden darbe ima ve tehdidi içeren ifadeler kullandı. Başbuğ'un sözleri, 'Erken seçim olmazsa darbe olur' tehdidi olarak yorumlandı. İşte geçmişten günümüze İlker Başbuğ gerçeği...
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