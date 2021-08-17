Gece yarısı pompalı dehşeti! 17 yaşındaki şüpheli 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldürdü

Kayseri'nin İncesu İlçesinde eğlenmek için arkadaşının evine giden şahıs, pompalı tüfekle genç kızı başından vurarak öldürdü. Şüpheli yakalanırken genç kızın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle I.T.'yi (16) başından vurdu.





ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.









Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.





KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yeri inceleme ekipleri ikamette delil toplarken, polis ekipleri ise olayın ardından firar eden şüpheli B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet şüphelisi B.A., ekiplerce kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.





OTOPSİ YAPILACAK

Genç kızın cenazesi ise, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

