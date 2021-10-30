Haberler Haber Videoları Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü! İşçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın: 4 işçi son anda kurtuldu

Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü! İşçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın: 4 işçi son anda kurtuldu

Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü! İşçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın: 4 işçi son anda kurtuldu
30.10.2021 06:28
Ana Sayfa 03:02
Samsun’da Muharrem İnce'ye...
Ana Sayfa 00:42
Sinem Kobal siyah bistüyerli...
Ana Sayfa 00:21
Ece Seçkin paylaşımıyla...
Ana Sayfa 00:45
Erman Toroğlu: Çok net penaltı
Ana Sayfa 01:07
Fırtına nedeniyle deniz...
Ana Sayfa 02:54
Altın almalı mı satmalı mı?
Ana Sayfa 01:48
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 18:57
Başkan Erdoğan’dan AKM’nin...
Ana Sayfa 00:52
Serenay Sarıkaya’dan nefes...
Ana Sayfa 01:50
Ankaralılar akın etti! Büyük...
Ana Sayfa 00:42
Pelin Öztekin'e kış gelmiyor...
Ana Sayfa 01:03
Survivor yarışmacısı İlayda...

İstanbul Kağıthane'de inşaat işçilerinin kaldığı konteynerler, çıkan yangında küle döndü. 4 işçinin son anda kurtulduğu yangında, bir işçi hafif şekilde yaralandı.

Haber Videoları

Yangın, saat 02.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Adagülü sokakta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerin bulunduğu alanda çıktı.

KISA SÜREDE TÜM KONTEYNERLERİ SARDI


Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm konteynerleri sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İTFAİYE KONTROL ALTINA ALDI
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına adı. Konteynerlerin kullanılamaz hale geldiği yangında itfaiye erleri, alevlerin çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.



4 İŞÇİ SON ANDA KURTULDU
Öte yandan, yangının çıktığı konteynerlerde kalan 4 işçi, son anda kurtarıldı. İşçiden birinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Ayağından yaralandığı görülen işçiye müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.



İNCELEME BAŞLATILDI
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA