PODCAST CANLI YAYIN

Gebze’de seyir halindeki tır alev aldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan tır, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

MOTOR KISMINDAN ALEVLER YÜKSELDİ
Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 54 AHD 064 plakalı Mercedes marka tırın motor kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

SÜRÜCÜ YOL KENARINA ÇEKTİ
Dumanı fark eden sürücü, tırı yolun sağına yanaştırarak durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

AK Parti teşkilatından Aydın Büyükşehir Belediyesi 'hayırlı olsun' ziyareti
AK Parti teşkilatından Aydın Büyükşehir Belediyesi 'hayırlı olsun' ziyareti
Hadise'den olay poz: ''Nicki Minaj'' akımına uydu masanın üzerine çıktı!
Hadise'den olay poz: ''Nicki Minaj'' akımına uydu masanın üzerine çıktı!
5 kişi öldü! Adana Kozan’da uçurum faciası
5 kişi öldü! Adana Kozan’da uçurum faciası
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın katil zanlılarının şok görüntüleri ortaya çıktı
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın katil zanlılarının şok görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle