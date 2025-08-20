Gebze’de seyir halindeki tır alev aldı

MOTOR KISMINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 54 AHD 064 plakalı Mercedes marka tırın motor kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

SÜRÜCÜ YOL KENARINA ÇEKTİ

Dumanı fark eden sürücü, tırı yolun sağına yanaştırarak durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.