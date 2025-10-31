PODCAST CANLI YAYIN
Gebze’de korkutan sesler! Çatırdayan bina paniğe neden oldu! Tahliye ediliyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Isıkgöl Caddesi’nde bulunan bir binadan çatırdama sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binayı tedbir amaçlı tahliye etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, devrilen binanın yakınındaki bir başka binadan gelen çatırdama sesleri üzerine ekipler alarma geçti. İtfaiye binayı tahliye ederken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı

Tahliye işleminin ardından bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Olası bir risk durumuna karşı bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Binanın durumu teknik ekipler tarafından inceleniyor.

