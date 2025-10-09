PODCAST CANLI YAYIN
Gazze'de bu kez sevinç çığlıkları! Ateşkes böyle kutlandı

Gazze’de iki yıldır süren soykırımın ardından umut ışığı doğdu. Türkiye, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış planı çerçevesinde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması sağlandı. Anlaşma, rehinelerin serbest bırakılmasını, İsrail’in kısmi asker çekilmesini ve insani yardım koridorlarının açılmasını öngörüyor. Haberin duyulmasının ardından Gazze sokaklarında büyük sevinç yaşandı; binlerce Filistinli özgürlük sloganları ve tekbirlerle barışı karşıladı.

