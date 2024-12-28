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Gazipaşa kaza haberi: Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü!
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Gazipaşa kaza haberi: Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 11:20

Antalya Gazipaşa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilinden fırlayarak yola savrulan otomobil sürücüsü Aziz Nural hayatını kaybetti, diğer sürücüsü ise yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, diğer sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında İstiklal Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan İsmail Y. idaresindeki 07 APP 322 plakalı otomobil, Gazipaşa Otogarı yanındaki akaryakıt istasyonundan karayoluna çıkan Aziz Nural'ın kullandığı 35 NZ 085 plakalı Suzuki marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen ve hurdaya dönen aracından fırlayan Aziz Nural kazada ağır yaralanırken, çarpışma noktasından 70 metre ileride duran diğer otomobilin sürücüsü İsmail Y. hafif şekilde yaralandı.

Ortalık savaş alanına döndü
Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazaya karışan otomobillerden kopan parçalar ve araçların çarptığı çöp konteynerleri etrafa savruldu.

Hastanede hayatını kaybetti
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Aziz Nural, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Aziz Nural, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 38 yaşında yaşamını yitiren Aziz Nural'ın 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 07 APP 322 plakalı otomobil sürücüsü İsmail Y.'nin hastanede yapılan alkol muayenesinde 1.26 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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