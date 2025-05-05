Gaziosmanpaşa’da şantiye kavgası!

Giriş Tarihi: 5.05.2025 16:44:15

Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi'nde bir inşaat şantiyesinde çalışan işçiler arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Şiddet olayları şantiye sahasından caddeye kadar taşarken, çevre sakinleri korku dolu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Tartışma Yemek Molasında Başladı

Olay, öğle saatlerinde yapımı süren bir site inşaatında meydana geldi. İşçilerin yemek yediği konteynerde başlayan sözlü tartışma, giderek büyüyerek iki grup arasında fiziki kavgaya dönüştü. Taraflar ellerine geçirdikleri taş ve sopalarla birbirine saldırdı.

Sokakta Taşlı ve Sopalı Saldırı

Şantiyedeki kavga, tarafların birbirini kovalamasıyla sokaklara taştı. Karlıtepe Mahallesi sakinleri, taşların havada uçuştuğu ve sopaların kullanıldığı anları tedirgin bakışlarla izledi. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, yaşananları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Polis Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavganın çıkış nedeni henüz belirlenemezken, tarafların ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.