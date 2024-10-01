SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla husumetlilerini tehdit eden 12 şüpheli adliyede!
Haberler Haber Videoları

Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla husumetlilerini tehdit eden 12 şüpheli adliyede!

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:18 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:18

Gaziantep’te sokakta uzun namlulu silahlarla poz verip husumetlilerini tehdit eden 12 şüpheli, polis operasyonu ile gözaltına alındı. Suç geçmişi kabarık olan şüpheliler, yapılan aramalarda silah ve uyuşturucu ile yakalandı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te 26 Eylül tarihinde, kent sokaklarında ellerinde uzun namlulu silahlarla poz vererek husumetlilerine sosyal medya üzerinden tehditler savuran bir grup şüpheliye yönelik polis operasyonu başlatıldı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, aralarında B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.'nin de bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, yaptığı sorgulamalar ve araştırmalar neticesinde olayla bağlantılı 5 şüpheliyi daha tespit ederek gözaltına aldı. 12 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin daha önce 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve 3 başkasına ait kimlik kullanma suçlarına karıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Olay, kentte geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada paylaşılan tehdit içerikli görüntüler büyük tepki topladı.

SIRADAKİ VİDEO
Devlet Bahçeli'den ''Sinan Ateş Davası'' açıklaması: ''MHP ve Ülkü Ocaklarını çiğnetmem!”
01.10.2024Salı
Kayseri’de işçi servisi devrildi: 9 yaralı
01.10.2024Salı
Seyir halindeki tırın dorsesi ayrıldı
01.10.2024Salı
11. Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu
30.09.2024Pazartesi
Bıçaklı keserli kavga kamerada: 1 ağır yaralı
01.10.2024Salı
Bunlar da Var
Kemal Sunal’ın Postacı filminde inanılmaz hata 00:47
Kemal Sunal'ın Postacı filminde inanılmaz hata
30.09.2024Pazartesi
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran’dan son durum açıklaması: ’’Köy kör olmuş!’’ 23:47
NARİN GÜRAN CİNAYETİ: Baba Arif Güran'dan son durum açıklaması: ''Köy kör olmuş!''
30.09.2024Pazartesi
BMC Kirpi, Dört Rus İHA Saldırısına Direndi: Dünyayı Şaşırtan Görüntüler! 00:30
Ukrayna’da Kirpi şov!
30.09.2024Pazartesi
Lübnan’da bir Türkmen Başkan Erdoğan’dan yardım istedi: Bizi kurtar 21:37
"Bizi kurtar Erdoğan"
01.10.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA