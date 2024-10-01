Gaziantep'te uzun namlulu silahlarla husumetlilerini tehdit eden 12 şüpheli adliyede!

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:18 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024, 13:18

Gaziantep'te 26 Eylül tarihinde, kent sokaklarında ellerinde uzun namlulu silahlarla poz vererek husumetlilerine sosyal medya üzerinden tehditler savuran bir grup şüpheliye yönelik polis operasyonu başlatıldı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, aralarında B.A., S.D., Y.S., A.D., A.Ç., E.A. ve H.H.K.'nin de bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Polis, yaptığı sorgulamalar ve araştırmalar neticesinde olayla bağlantılı 5 şüpheliyi daha tespit ederek gözaltına aldı. 12 şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 tüfek, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin daha önce 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve 3 başkasına ait kimlik kullanma suçlarına karıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Olay, kentte geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada paylaşılan tehdit içerikli görüntüler büyük tepki topladı.