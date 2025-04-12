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Gaziantep’te trafik şube müdürünü tehdit eden muhtar tutuklandı
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Gaziantep’te trafik şube müdürünü tehdit eden muhtar tutuklandı

Giriş Tarihi: 12.04.2025 21:47:11

TikTok üzerinden trafik şube müdürünü tehdit eden mahalle muhtarı Y.K., gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Valilik olayla ilgili açıklama yaptı.

Gaziantep'te sosyal medya platformu TikTok üzerinden yayınladığı videolarla trafik şube müdürünü tehdit ettiği tespit edilen mahalle muhtarı Y.K., gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Y.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya hesabından paylaşılan ilimizde görevli bir devlet memuruna tehdit ve hakaret içerikli video yayınlanması üzerine yapılan başvuru sonucunda emniyet müdürlüğü ekiplerimiz tarafından paylaşımda bulunduğu tespit edilen Y.K. isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 'Tehdit-Hakaret ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bahse konu şahıs hakkında idari işlem süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi

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