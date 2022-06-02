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Gaziantep'te Suriyeli yaşlı kadını tekmeleyen Şakir Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı: Erkek sandım

Gaziantep'te Suriyeli yaşlı kadını tekmeleyen Şakir Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı: Erkek sandım
02.06.2022 11:05

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Gaziantep'te, Suriye uyruklu 70 yaşındaki zihinsel engelli Leyla Muhammed'e bankta otururken tekme atan Şakir Çakır, tutuklandı. Şakir Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı. Çakır, "Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

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Gaziantep'te, Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'e (70), bankta otururken tekme atan Şakir Çakır'ın ifadesi ortaya çıktı.

Düztepe Mahallesi'nde, pazartesi günü bankta oturan Suriye uyruklu zihinsel engelli Leyla Muhammed'in çevresinde toplananlar, çocuk kaçırmaya çalıştığını ileri sürdü.

YAŞLI KADINA TEKME ATTI
Bu sırada kalabalık arasındaki bir kişi yaşlı kadına tekme attı. Saldırı anı ve kadının gözyaşı döktüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaşlı kadına tekme attığı tespit edilen 4 çocuk babası Şakir Çakır'ı gözaltına aldı. Çocuk kaçırıldığı iddiaları üzerine tekme attığını ve pişman olduğunu söyleyen Çakır, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ancak, karara başsavcılık itiraz edince, Çakır, yeniden gözaltına alındı.



Yapılan araştırmada; 'fuhşa teşvik' dahil 9 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlenen Şakir Çakır, polisteki işlemlerinin ardından salı günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şakir Çakır ifadesinde tekme attığı kişinin kadın olduğunu bilmediğini öne sürdü.

"ERKEK SANDIM, PİŞMANIM"
Garsonluk yapan Çakır, "4 çocuğum var. Olay günü kalabalık toplanmış ve çocuk kaçıran bir kişinin yakalandığını söylüyordu. Ben de olayın kendi kızıma yönelik bir kaçırma eylemi olduğunu düşündüm. Kendimi kaybettim ve kalabalıkta erkek sandığım kişiye yönelik kızgınlıkla olayı gerçekleştirdim. Müştekinin kadın olduğunu bilmiyordum. Müşteki de ilk etapta benden şikayetçi olmamıştı. Olaydan dolayı pişmanım" dediği belirtildi.


TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Bu arada, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Leyla Muhammed'i Vali Davut Gül, kent protokolü ve çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri ziyaret etti. Sağlık durumu iyi olan Leyla Muhammed'in, birkaç gün içerisinde taburcu edileceği belirtildi.

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