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Gaziantep’te otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk kamerada
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Gaziantep’te otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk kamerada

Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024, 20:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024, 20:00

Gaziantep’te otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuk, aynı yönde ilerleyen vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Gaziantep’te Oğuzeli Merinos kavşağında meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen otomobilin bagajında oturan 2 kişi tehlikeli yolculuk yaparak yürekleri ağıza getirdi. Seyir halindeki otomobilin bagajında oturan kişiler çevredeki araçları ve kendi canlarını tehlikeye atarak kazaya davetiye çıkartırken, o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Tehlikeli yolculuk kamerada Aynı yönde ilerleyen otomobildeki vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk yaptıkları ana dair görüntü yer alırken kameraya çekildiklerini fark eden kişiler poz verircesine hareketler yaptı.

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