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Gaziantep’te ölümlü motosiklet kazası kamerada!
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Gaziantep'te ölümlü motosiklet kazası kamerada!

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 19:17 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 19:17

Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü Bedirhan Özbal hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nizip ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç ile 16 yaşındaki Bedirhan Özbal idaresindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza kamerada
Feci kaza anları ise yakındaki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halinde olan motosiklet ve hafif ticari aracın çarpışması ve motosikletin savrulma anları yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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