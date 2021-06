Gaziantep'te ocak söndüren olay! İntihar etmek isteyen adam intiharını engellemeye çalışan esnafı öldürdü! Linçten polis kurtardı...

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesinde akıllara durgunluk veren olay meydana geldi. Psikolojik sorunları olan M.Y., otomobilinin içerisinde pompalı tüfekli intihar etmek istedi. Durumu gören market işletmecisi Oktay Danabaş, M.Y.'yi intihardan vazgeçirmek için konuşmaya başladı. Konuşma sırasında M.Y., yanındaki tüfekle, kendisini ikna etmeye çalışan Oktay Danabaş'a ateş etti. Danabaş olay yerinde hayatını kaybederken olayı görenlerin linç etmeye çalıştığı M.Y. ise polisler tarafından kurtarılarak gözaltına alındı.