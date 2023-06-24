Haberler Haber Videoları Gaziantep'te Nizip'te korkunç anlar! 4 yaşındaki çocuk 2 kat balkonunda asfaltın üzerine düştü! O anlar kamerada

Gaziantep'te Nizip'te korkunç anlar! 4 yaşındaki çocuk 2 kat balkonunda asfaltın üzerine düştü! O anlar kamerada

Gaziantep'te Nizip'te korkunç anlar! 4 yaşındaki çocuk 2 kat balkonunda asfaltın üzerine düştü! O anlar kamerada
24.06.2023 15:52

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Gaziantep’in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesinde 2. katın balkonunda oynayan 4 yaşındaki Hanifi A., balkondan boşluğa düştü. Asfalt üzerine düşen çocuk önce ağladı daha sonra ayağı kalktı.

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Gaziantep'in Nizip ilçesi İstasyon Mahallesinde 2. katın balkonunda oynayan 4 yaşındaki Hanifi A., balkondan boşluğa düştü. Asfalt üzerine düşen çocuk önce ağladı daha sonra ayağı kalktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde Dik Sokakta meydana gelen olayda 2. katın balkonunda düşen 4 yaşındaki Hanifi A., yaralandı.
4 yaşındaki Hanifi A., dairenin odasında oynamaya başladı. O sırada balkona çıkan çocuk, balkon korumalıklarına tırmanarak boşluğa düştü. Asfalt üzerine düşen çocuk yaralandı. Ağlayan çocuğun imdadına ablası yetişti. Ayağı ve burnu kırılan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede acilinde yapılan müdahalenin ardından durumu kötüleşen 4 yaşındaki Hanifi A.'nın yoğun bakımına alındığı öğrenildi.

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