RAMAZAN İMSAKİYE
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Gaziantep'te küçük Asiye Ateş'e pitbull saldırısına ilişkin davada yeni gelişme! Tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tutuklandı

Gaziantep'te küçük Asiye Ateş'e pitbull saldırısına ilişkin davada yeni gelişme! Tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü tutuklandı
30.04.2022 16:43

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Son dakika haberleri... Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. Asiye Ateş'e pitbull saldırısı davasında dün tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı.

ASİYE ATEŞİN AİLESİNİN İTİRAZI İNCELENDİ
10. Ağır Ceza Mahkemesi, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan Mustafa E, Süheyla K, Mustafa Y. ve Zeliha C'nin tahliyesinin ardından duruşma savcısı ve aile avukatının itirazını inceledi.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI
Mahkeme heyeti, inceleme sonrası tahliye edilen sanıklar Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Heyet, sanık Zeliha C. yönünden ise itirazın reddine hükmetti.

OLAY
Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

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