Gaziantep'te kağıt toplayan adam çöp konteynerine düştü!

Gaziantep'te kağıt topladığı sırada yer altı konteynerine düşen Ahmet Onur'u (27) belediye ekipleri kurtardı.

Onur'un çöplerin içerisinden çıkarılarak kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Atık kağıt toplayıcısı Ahmet Onur belediyeye ait yer altı konteynerinden kağıt çıkarmak istediği sırada dengesini kaybederek içine düştü. Bir süre konteyner içerisinde mahsur kalan Onur'u fark eden mahalle sakinleri durumu Şehitkamil Belediyesi ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, belediye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ekipler vinç yardımı ile yer altına gömme şeklinde yerleştirilen çöp konteynerini çıkardı.

Konteynerin alt kapağının açılması ile Ahmet Onur çöplerin arasından çıkarılarak olay yerinde bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.