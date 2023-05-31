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Gaziantep'te feci kaza: Alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak öldü

Gaziantep'te feci kaza: Alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak öldü
31.05.2023 09:20

OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep'te iki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri uçuruma uçtuktan sonra alev topuna döndü. Alev topuna dönen araçtaki bir kişi feci şekilde yanarak hayatını kaybederken kazada 3'ü ağır toplam 9 kişi de yaralandı.

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Gaziantep'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi uçuruma yuvarlanıp alev alan otomobilde yanarak can verdi, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı.

UÇURUMA YUVARLANDI
Gece saatlerinde Gaziantep Çevre Yolu'nun Yamaçtepe Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 GD 4652 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halindeki 34 CYG 839 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi uçuruma yuvarlanarak alev topuna dönerken, diğer otomobil de kullanılamaz hale geldi.

YANARAK CAN VERDİ
Kazada, 1 kişi yanarak hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 1 kişinin otomobil içinde yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

9 yaralı ise çevre hastanelere sevk edildi.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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