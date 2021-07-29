Gaziantep’te eşiyle tartışan kadın intihar etti! Damadı acılı ailenin elinden polis kurtardı

Gaziantep’te yaşayan bir çocuk annesi kadın eşiyle tartıştıktan sonra kafasına silahla ateş ederek canına kıydı. İntihar haberini alarak olay yerine gelen kadının acılı ailesi damatlarına saldırmaya kalkıştı. Polis ekipleri damada saldıran aile yakınlarını biber gazı kullanarak durdurdu.

GENÇ KADIN TARTIŞMA SONRASI İNTİHAR ETTİ

Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Pir Sultan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Damla A. (23) akşam saatlerinde bir yıllık eşi Mehmet A. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından eşinin yanından ayrılarak başka bir odaya giden bir çocuk annesi kadın, evde bulunan tabancayla intihar etti. Silah sesi üzerine odaya giren Mehmet A., eşini yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kız tarafı damada saldırdı.

KIZ TARAFI DAMADA SALDIRDI, POLİS KURTURDI

Kızlarının intihar ettiği haberini alan Damla A.'nın ailesi olay yerine gelerek damatları olan Mehmet A.'ya saldırmaya kalkıştı. Mehmet A.'ya saldıran aile yakınları polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Araya giren polis ekipleri saldıran aile yakınlarını biber gazı kullanarak durdurabildi. Olay yerindeki kalabalığın dağılmasının ardından gözaltına alınan Mehmet A. Karşıyaka Polis Merkezi'ne götürüldü.



Damla A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis ekipleri talihsiz kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.