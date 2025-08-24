Gaziantep’te çatı katında yangın paniği
Gaziantep’in İbni Sina Mahallesi’nde bir site binasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
GAZİANTEP'TE SİTE ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Gaziantep'in İbni Sina Mahallesi'nde öğle saatlerinde site içerisindeki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatı katını kaplayan alevler, çevredeki vatandaşlarda paniğe yol açtı.
İTFAİYE 1 SAAT SÜREN MÜDAHALE İLE KONTROL SAĞLADI
Olayın ihbar edilmesinin ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahale ile yangını söndürdü, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Site sakinleri ise olayın şokunu yaşadı.