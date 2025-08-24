PODCAST CANLI YAYIN

Gaziantep’te çatı katında yangın paniği

Gaziantep’in İbni Sina Mahallesi’nde bir site binasının çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GAZİANTEP'TE SİTE ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Gaziantep'in İbni Sina Mahallesi'nde öğle saatlerinde site içerisindeki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatı katını kaplayan alevler, çevredeki vatandaşlarda paniğe yol açtı.

İTFAİYE 1 SAAT SÜREN MÜDAHALE İLE KONTROL SAĞLADI
Olayın ihbar edilmesinin ardından adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahale ile yangını söndürdü, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlattı. Site sakinleri ise olayın şokunu yaşadı.

Bunlar da Var

Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Konya Doğanhisar’da feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama
İzmir Torbalı’da polise saldırı anı kamerada: 2 tutuklama
Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Çin’de köprü inşaatında facia kamerada: 12 işçi öldü! 4 işçi kayıp
Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti
Antalya'da pastanede dehşet! Oda başkanı iki kişiyi öldürüp intihar etti

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle