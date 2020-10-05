Gaziantep'te annelerinin dövdüğü 4 kardeşi dayıları da taciz etti! Evlerinden dışarı çıkamıyorlar

Gaziantep'te yaşayan 4 kardeş, yıllarca şiddet gördükleri öz anneleri ve dayılarının korkusundan evden dışarı dahi çıkamıyorlar. Babaları ile yaşayan kardeşler, kendilerine işkence ettiğini ileri sürdükleri anneleri ile tacizde bulunduğunu iddia ettikleri dayılarının tutuklanarak cezaevine gönderilmesini istiyor.