Gaziantep’de seyir halindeki TIR’ın dorsesi tabelaya takıldı! İşte o anlar…

Gaziantep’te seyir halindeki TIR’ın dorsesi aniden kalkınca tabelaya takıldı. Kimsenin yaralanmadığı kazada trafik durma noktasına geldi.
Kaza, akşam saatlerinde İpekyolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Sever yönetimindeki 27 YS 453 plakalı TIR'ın seyir halindeyken aniden dorsesi açılarak yönlendirme tabelasına takıldı. Olayı görenler kazayı polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen ekipler tabelaya takılan dorsenin kurtarılması için çekici çağırdı. Çekicinin 1 saat süren çalışması sonucu TIR dorsesi takıldığı tabeladan kurtarıldı.