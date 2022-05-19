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Gaziantep son dakika haber! Oğuzeli'nde silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Gaziantep son dakika haber! Oğuzeli'nde silahlı arazi kavgası: 2 ölü, 2 ağır yaralı
19.05.2022 13:19

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Oğuzeli ilçesine bağlı kırsal Taşlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığından dolayı husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında silahlarını çıkaran iki grup, birbirlerine kurşun yağdırdı. Silahlı kavgada vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Ömer Karakan (55), Mehmet Karakan (59) ve Ahmet Karakan (58) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi daha ağır yaralandı.

2 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Ömer Karakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mehmet ile Ahmet Karakan ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ahmet Karakan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken Mehmet Karakan'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Kavgada ağır yaralanan diğer bir kişi ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kavgada hayatını kaybeden Ömer ile Ahmet Karakan'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

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