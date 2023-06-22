Haberler Haber Videoları Gaziantep kaza haberi: Traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep kaza haberi: Traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep kaza haberi: Traktör ile servis minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
22.06.2023 08:48

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:24
SON DAKİKA | Bakan...
Haber 00:45
28 Şubat zihniyeti hortladı
Haber 01:21
Başkan Erdoğan Bahçeli ile...
Haber 01:16
Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü...
Haber 00:59
İYİ Parti'nin "CHP'siz yerel...
Haber 04:09
Dragos Deresi de Haliç gibi...
Haber 00:24
Kılıçdaroğlu ava çıktı
Haber 03:50
İstanbul'da tedirgin eden...
Haber 01:12
SON DAKİKA I YKS soru...
Haber 02:00
CHP'yi tokatlayan tokatlayana!...
Haber 08:25
Başkan Erdoğan Karne Dağıtım...
Haber 02:46
CHP'li İzmir Büyükşehir...

Gaziantep'te, servis minibüsü ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Haber Videoları
Gaziantep'te, servis minibüsü ile traktörün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 UR 581 plakalı traktöre, ara yoldan çıkan 27 AIN 789 plakalı servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ve römorkunda bulunan Suriye uyruklu Hüseyin Muhammed (60), yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SON DAKİKA