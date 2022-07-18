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Gaziantep Burç Ormanları'nda yangın! İlk görüntüler...

Gaziantep Burç Ormanları'nda yangın! İlk görüntüler...
18.07.2022 16:04

OTOMATİK OYNAT

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Gaziantep'te hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

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