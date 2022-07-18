Gaziantep Burç Ormanları'nda yangın! İlk görüntüler...

GAZİANTEP'te hayvanat bahçesinin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda çıkan yangına, itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin de içinde bulunduğu Burç Ormanları'nda çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gaziantep Üniversitesi'ne de yakın olan bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.