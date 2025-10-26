Gazeteciler kendilerini darbeden 3 kişiden şikayetçi oldu

Olay, dün Kalfaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Gazeteci Abdurrahman Fırat, Aziz Özden, Uğur Eser ve Yusuf Konrat, trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye gitti. Burada 4 gazeteci, kaza yapan 3 kişinin saldırısına uğradı. Bu kişiler, gazetecilerin telefonlarını gasbedip, tehdit etti. Abdurrahman Fırat, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesine kaldırıldı. Diğer 3 gazeteci ise kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. Gazeteciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

CEMİYETTEN AÇIKLAMA

Aydın Gazeteciler Cemiyeti, olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırının faillerinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, basın mensuplarına yönelik hiçbir saldırının cezasız kalmaması için gereken her adımı atacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Basına yönelik hiçbir şiddet kabul edilemez" denildi.

Darp raporu alan gazeteciler 3 kişi hakkında avukatları aracılığıyla polise şikayetçi oldu. Avukat Ahmet Çetinbilek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğüne yönelik saldırının takipçisiyiz. Şüpheliler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlattık. Bu olay yalnızca bireysel bir darp değil, basın hürriyetine yönelmiş bir tehdittir. Adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı.