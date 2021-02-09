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Gazeteci - Yazar Metin Özkan'dan A Haber'de flaş sözler! Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı

Gazeteci - Yazar Metin Özkan'dan A Haber'de flaş sözler! Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı
09.02.2021 01:34
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Kılıçdaroğlu sıkıştı
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CHP'nin Yalova eski milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirterek Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine ağır eleştirilerde bulundu. İnce e-devlet üzerinden CHP'den istifa etti. A Haber'de CHP'deki son durumu yorumlayan Gazeteci - Yazar Metin Özkan, “Kemal Kılıçdaroğlu artık aday olmak zorunda. Muharrem İnce’nin istifası Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştırdı” ifadelerini kullandı.


CHP'nin Yalova eski milletvekili ve eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin ideolojik bir savrulma yaşadığını belirterek Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine ağır eleştirilerde bulundu. İnce e-devlet üzerinden CHP'den istifa etti. A Haber'de CHP'deki son durumu yorumlayan Gazeteci - Yazar Metin Özkan, "Kemal Kılıçdaroğlu artık aday olmak zorunda. Muharrem İnce'nin istifası Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı" ifadelerini kullandı.
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