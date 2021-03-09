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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den Canan Güllü'ye tepki

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den Canan Güllü'ye tepki
09.03.2021 20:44
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İsmail Küçükkaya'nın şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılan eski eşi Eda Demirci, ABD'nin Canan Güllü'ye ödül vermesine tepki gösterdi. Eda Demirci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, eşinden şiddet gördüğü dönemde Güllü'nün kendisini dinlemediğini ifade etti. Canan Güllü'ye verilen Cesur Kadınlar Ödülü'ne tepki gösteren Demirci, 'Dalga geçiyorlar resmen. Neyin cesaretiydi? Beni dinlememek bir cesaretti herhalde. Beni dinlememenin cesaretinin ödülünü aldı. Beni dinlemedi çünkü ben doğru söylüyorsam o kanala artık çıkamayacaktı. Güçlünün yanında olmayı tercih etti' dedi.


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