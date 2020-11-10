Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müjdeli haberi duyurmasının ardından Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü. Ülkenin ikinci büyük kenti Gence’de halk, Karabağ için masada ve sahada alınan zaferi coşkuyla kutladı. Bazı vatandaşlar kornaya basarak araçlarıyla tur atarken, bazıları da Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla yürüyüşe geçti.
Gardaş'tan zafer kutlaması! Azerbaycan halkı sokaklara döküldü
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