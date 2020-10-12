Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere alçakça saldırmasının ardından yürütülen başarılı karşı saldırıda Türkiye'nin de desteğini alan Gardaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gence’de yaşayan yaşlı kadın, “Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık” ifadelerini kullandı.
Gardaş'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj! "Türk milletine ve ona güveniyoruz"
- Gardaş'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj! "Türk milletine ve ona güveniyoruz"
- Oruç Reis için ilan edilen yeni Navtex ne anlama geliyor?
- Bursa'da korkunç görüntü! Fuhuşa zorladıkları İrem'i zorla araca bindirip kaçırdılar
- Kurtuluş Tayiz: Paşinyan, Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirmek istedi!
- Reina saldırısının yeni görüntüleri A Haber'de yayınlandı!
- Azerbaycanlı gazeteci Sevil Nuriyeva: Türkiye, Paşinyan’ın tuzağına düşmedi
- Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası A Haber'e konuştu
- Adana'da baltalı yol verme kavgası: 1 yaralı
- Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 11 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu
- Maskesiz İBB personelinden A Haber muhabirine çirkin saldırı
- 82 parsel yer yetmedi, kreş için yer istedi! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan İBB'ye tepki
- CHP'li Burhaniye Belediyesi’nden ağaç katliamı!