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Gardaş'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj! "Türk milletine ve ona güveniyoruz"

Gardaş'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj!
12.10.2020 01:55

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere alçakça saldırmasının ardından yürütülen başarılı karşı saldırıda Türkiye'nin de desteğini alan Gardaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gence’de yaşayan yaşlı kadın, “Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık” ifadelerini kullandı.


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