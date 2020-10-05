Ermenistan'ın, Azerbaycan'daki sivillere alçakça saldırmasının ardından Gardaş karşı saldırıya geçti ve Ermeni ordusunu darmaduman etti. Azerbaycan Ordusu'nun ele geçirdiği yerlerde Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin siperden kaçmaması için zincirlerle bağlandığı ortaya çıktı. ATV Haber ekibi de o anları saniye saniye görüntüledi.
Gardaş vuruyor namert kaçıyor! ATV Haber ekibi Ermeni askerlerin bıraktıklarını görüntüledi
- Gardaş vuruyor namert kaçıyor! ATV Haber ekibi Ermeni askerlerin bıraktıklarını görüntüledi
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