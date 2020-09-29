Gardaş vurdukça Ermenistan askerleri titriyor! Cephede hüngür hüngür ağladılar

29.09.2020 23:31

Ermenistan'ın sivil halka alçakça saldırısına Azerbaycan ordusu misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Karşı saldırı sonucu Ermenistan ordusu psikolojik olarak da yıpranmış durumda. Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin, "Bizi burada yalnız bıraktılar. Yardım edin" çığlıkları kameraya yansıdı.