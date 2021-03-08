Gara şehidi Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan'a tepki!

2015'te teröristler tarafından kaçırılan Astsubay Başçavuş Semih Özbey, Gara'daki mağara katliamında şehit oldu. Malatya'da yaşayan şehit annesi Sadiye Özbey terörü lanetledi. Özbey, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna tepki gösterdi.