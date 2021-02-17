Haberler Video Haber Videoları Gara şehidi polisin babası Şeyhmus Kaya: Yurt dışından arayan alçaklara kanmıyorum, oğlum kafasından vurulmuştu

Gara şehidi polisin babası Şeyhmus Kaya: Yurt dışından arayan alçaklara kanmıyorum, oğlum kafasından vurulmuştu

Gara şehidi polisin babası Şeyhmus Kaya: Yurt dışından arayan alçaklara kanmıyorum, oğlum kafasından vurulmuştu
17.02.2021 12:24
Ana Sayfa 00:42
Tunceli'de 4.1 büyüklüğünde...
Ana Sayfa 02:54
İki mahalleden ABD'ye milyon...
Ana Sayfa 00:45
Yakışıklı oyuncu Burak...
Ana Sayfa 01:04
Sosyal medyada Ozan Kabak...
Ana Sayfa 01:36
Bakan Soylu, alçaklığı ifşa...
Ana Sayfa 00:45
Fenomen Şeyma Subaşı'dan...
Ana Sayfa 05:00
'Yapamazsın' dediler, kurduğu...
Ana Sayfa 04:29
Altın kritik eşiğe dayandı! Bu...
Ana Sayfa 08:50
İstanbul'da yoğun kar yağışı!...
Ana Sayfa 01:40
Aksaray'da kontrolden çıkan...
Ana Sayfa 04:50
‘‘HDP kapatıldığı an bir daha...
Ana Sayfa 00:18
TBMM'de HDP'li Beştaş'a tokat...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Gara şehitlerinin ailelerini Belçika numaralı bir telefonla arayıp, 'Deyin ki, 'Buralar bombalanmasın' dediler. Ölümlerini de istismar etmeye çalıştılar" açıklamasının ardından Gara şehidi polisin babası Şeyhmus Kaya, kendisinin de farklı ülkelerden arandıklarını ve bu kişilerin sözlerine kanmadığını söyledi. Kaya, "Belçika'dan, Almanya'dan, birçok ülkeden beni arayıp, 'Senin oğlunu devlet öldürmüş. Devlet, jetlerle senin oğlunu bombardımana tutmuş. Öldürmüş' dediler. Ben bu alçakların sözüne kanmıyorum. Ben Malatya'da, oğlumun cenazesini yıkadım. Kafasından vurulmuş. Bombalanmış olsaydı 10 parçaya ayrılırdı. Bu yalanlardan artık utanmalılar" dedi.


Haber Videoları