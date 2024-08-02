SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa Maçı | Fernando Muslera:
Haberler Haber Videoları

Galatasaray - Beşiktaş Süper Kupa Maçı | Fernando Muslera: "Önümüzde tekrar şampiyonluk var"

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2024, 16:36   |   Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2024, 16:36

Turkcell Süper Kupa'da geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka öncesi Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında konuştu. Beşiktaş'a karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen kaptan, "Önümüzde tekrar şampiyonluk var" dedi.

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş'a karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Önümüzde tekrar şampiyonluk var" dedi.
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, "Çok mutluyuz. Burada sezona başlıyoruz. Önümüzde tekrar şampiyonluk var. Galatasaray'da birçok sene geçirdim. Sürekli Galatasaray'ın başarısı için mücadele ettik. Çok şükür birçok başarıya imza attık. Yarın ilk maçımız olacak. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Çok büyük bir rakibe karşı, büyük bir derbide Beşiktaş'a karşı mücadele edeceğiz. Çok çalıştık. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Amacımız için mücadele verdik. Yarın da bu amacımızın başlangıcı olacak" diye konuştu.
Beşiktaş'a karşı ellerinden geleni yapacaklarını belirten Muslera, "Ekstra motivasyon veriyor. Bu sefer de sezon başına geldi. Elimizden geleni yapacağız. Buradan kazanacağımız galibiyet bir sonraki maçları da etkileyecektir. Bizi pozitif motive edecektir. Birçok derbi oynadık. Yarın da harika bir atmosfer olacağını umuyorum. İyi bir maç ve iyi bir gösteri olmasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda kendisine attığın golün hatırlatılması üzerine deneyimli kaleci, "2010 yılının en iyi golüydü. Onunla ilgili söylenecek bir şey yok" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Manisa Salihli'de trafik kazası: 2 ölü!
02.08.2024Cuma
Konya Ereğli'de kadın cinayeti: Eşini öldürdü, kaçarken yakalandı!
02.08.2024Cuma
Akçokoca'da 6 yaşındaki çocuğa işkence kamerada!
02.08.2024Cuma
Abdülhamid Han sondaj gemisi, Zeytinburnu açıklarında görüntülendi!
02.08.2024Cuma
8 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası! Başakşehir karıştı! Öfkeli kalabalıktan linç girişimi!
02.08.2024Cuma
Bunlar da Var
Instagram’a erişim engeli getirildi! 00:52
Instagram'a erişim engeli getirildi!
02.08.2024Cuma
SGK duyurdu: Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta! 01:49
Emekliye fark ödemesi 7 Ağustos’ta!
02.08.2024Cuma
Katar’da Haniye için cenaze töreni! 04:22
Katar’da Haniye için cenaze töreni!
02.08.2024Cuma
İZLE | Arda Güler antrenmanda sakatlandı! İşte o anlar… 00:49
Arda Güler antrenmanda sakatlandı
02.08.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA