Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş'a karşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek, "Önümüzde tekrar şampiyonluk var" dedi.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, "Çok mutluyuz. Burada sezona başlıyoruz. Önümüzde tekrar şampiyonluk var. Galatasaray'da birçok sene geçirdim. Sürekli Galatasaray'ın başarısı için mücadele ettik. Çok şükür birçok başarıya imza attık. Yarın ilk maçımız olacak. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Çok büyük bir rakibe karşı, büyük bir derbide Beşiktaş'a karşı mücadele edeceğiz. Çok çalıştık. Hazırlık dönemini çok iyi geçirdik. Amacımız için mücadele verdik. Yarın da bu amacımızın başlangıcı olacak" diye konuştu.

Beşiktaş'a karşı ellerinden geleni yapacaklarını belirten Muslera, "Ekstra motivasyon veriyor. Bu sefer de sezon başına geldi. Elimizden geleni yapacağız. Buradan kazanacağımız galibiyet bir sonraki maçları da etkileyecektir. Bizi pozitif motive edecektir. Birçok derbi oynadık. Yarın da harika bir atmosfer olacağını umuyorum. İyi bir maç ve iyi bir gösteri olmasını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda kendisine attığın golün hatırlatılması üzerine deneyimli kaleci, "2010 yılının en iyi golüydü. Onunla ilgili söylenecek bir şey yok" dedi.