Galata Kulesi büyük bir görsel şölenle açıldı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilen İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi düzenlenen görsel şölen ve iki farklı konserle ziyaretçilere açıldı. Program Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Etkinlik kapsamında ünlü sanatçı önce ünlü sanatçı Zeynep Bastık sahne aldı, ardından da mapping ve ışık gösterisi görsel şölen sunuldu.