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Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı! Kontrollü patlama anı kamerada
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Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı! Kontrollü patlama anı kamerada

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 18:19 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 18:19

Aydın’ın Efeler ilçesinde kaldırım kenarına bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi, fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Şair Ömer Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bölgedeki vatandaşlar kaldırım kenarına bırakılmış şüpheli bir çanta olduğunu fark etti. Bir süre takip eden vatandaşlar, çantayı almaya gelen olmayınca tedbir amaçlı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli çantanın yakınındaki apartmanlarda bulunan vatandaşlar, balkondan olan biteni izlerken kimi vatandaşlar da cep telefonları ile o anları kaydetti. Bölgeye sevk edilen bomba imha ekipleri, korumalı kıyafet ile çantayı incelemesinin ardından, balkonlardaki vatandaşların can güvenlikleri için, içeriye girmesini anons etti. Vatandaşların içeri girmesi ve güvenliğin sağlanmasının ardından çanta, fünye yardımı ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Çanta boş çıkarken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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