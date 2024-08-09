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Fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama! Adım adım fuhuş kamerada!
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Fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama! Adım adım fuhuş kamerada!

Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024, 11:42   |   Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2024, 11:42

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 13 şüpheliden 10'u tutuklandı. Takip altındaki şüphelilerin fuhuş ağı adım adım kamera kaydına alındı. 36 mağduru zorla fuhuşa sürükleyen suç örgütü lideri B.Ü. de dahil olmak üzere, tutuklananlar arasında yer aldı. İşte adın adım fuhşun video kaydı ve operasyona dair görüntüler...

İzmir'de fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ahlak Büro Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 36 mağdura zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen B.Ü'nün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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