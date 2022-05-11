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Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini... Gaziantep Şahinbey'de masaj salonuna fuhuş operasyonu! Tutuklandılar

Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini... Gaziantep Şahinbey'de masaj salonuna fuhuş operasyonu! Tutuklandılar
11.05.2022 12:06

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Son dakika haberleri... Gaziantep'te, fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüpheli tutuklandı.

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Gaziantep'te, fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesinde masaj salonu olarak faaliyet gösteren adreste fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekiplerin araştırması sonucu masaj salonunda fuhuş yapıldığı tespit edilince savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskında salonda bulunan 14 kişi, gözaltına alındı.

Fuhuş yaptığı belirlenen 11 kişiye para cezası uygulanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç., 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarından tutuklanırken, H.H. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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