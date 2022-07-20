Fuat Oktay'dan Yunanistan ve Rum kesimine net mesaj: Kimsenin oyuncağı değil!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü coşku ile kutlanıyor. Türkiye'yi temsilen törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli mesajlar verdi. Oktay, "Yeni sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır." dedi. Oktay, Yunanistan'ın ve Rum tarafının doyumsuz tavrının uzlaşmayı güçleştirdiğini belirterek, "Akdeniz'de karbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın KKTC'deki Barış Harekatı törenindeki açıklamaları şöyle:

Yeni sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.

Rum tarafı hala bölgede kendine yancı bulma yönünde. Bölgede hak hukuk hakkaniyet konuşacak yancılar değil. Bunu da herkes böyle bilsin.

Akdeniz'de karbon kaynakları Rum'un oyuncağı değildir.

İyi niyetli çabalarımız Rum tarafının doyumsuz zihniyeti yüzünden sonuçsuz kaldı. Kıbrıs Türkünü hiç bir zaman eşit ortakları olarak görmedi.

2017'de Grand Montana'da Rum tarafı 'Kıbrıs Türkleri ile hastaneleri bile paylaşmayız' dedi. Özellikle Maraş'ı kullanarak yalan gündemlerle dikkat toplamaya çalışıyorlar. Maraş, KKTC toprağıdır, bu böyle biline. Hiç kimse yalan, dolanla uluslararası toplumun gündemini boş yere meşgul etmesin. Çözümsüzlükle bu toprakların kaynağını çürütmelerine izin vermeyeceğiz. AB uyum komiseri hafta sonu burada yine dostlar alışverişte görsün misali görüşmeler yaptı.

Hangi eşit tutum, hangi Avrupa değerleri... La Fontaine'den masallar... Bir çözüm olacaksa Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesiyle olacaktır ancak.