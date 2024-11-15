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Freni boşalan kamyonun 3 araca çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
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Freni boşalan kamyonun 3 araca çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 19:10

Bursa'da freni boşalan kamyon, yokuş aşağı inerek park halindeki 3 araca, kapalı pazar alanının kapısına ve bir evin duvarına çaptı. Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi 18. Bahçe Sokağı'nda kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı zincir markete ait 34 GOS 127 plakalı kamyonun freni boşaldı. Yokuşu çıkarken yaşanan arıza nedeniyle hızla geri gitmeye başlayan kamyon sokakta park halindeki iki otomobil ve bir hafif ticari araca çarptı. Kamyon, Sıracevizler Kapalı Pazar Alanı'nın kapısına ve bir binanın zemin katındaki evin mutfak bölümüne çarparak durabildi. Kimsenin yara almadığı kazada, 3 araç, pazar alanın girişi ve söz konusu evin duvarında hasara oluştu. Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, kamyonun yokuşu çıkarken freni boşalınca geriye doğru hızla indiği, araçlara çarptıktan sonra evin duvarına vurarak durabildiği görülüyor.

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