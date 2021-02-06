Fransa'nın Bordeaux şehrinde patlama: 3 bina yıkıldı 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Fransa'nın Bordeaux şehrindeki Chartrons bölgesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu ifade edilirken, meydana gelen patlamada, üç binanın yıkıldığı, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bordeaux İtfaiye teşkilatı, bölgede önlem nedeniyle gaz akışının kesildiğini kaydederek, “50 kişilik itfaiye ekibimiz ile müdahalede bulunuyoruz. 3 yaralımız var. İki kişi enkaz altında arama çalışmaları yürütülüyor. Bazı yerleşim yerlerinde de tahliye sürüyor" ifadelerine yer verildi.