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Fransa'nın Bordeaux şehrinde patlama: 3 bina yıkıldı 3 kişi yaralandı

Fransa'nın Bordeaux şehrinde patlama: 3 bina yıkıldı 3 kişi yaralandı
06.02.2021 13:46
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Son dakika haberine göre Fransa'nın Bordeaux şehrindeki Chartrons bölgesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeninin gaz sıkışması olduğu ifade edilirken, meydana gelen patlamada, üç binanın yıkıldığı, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bordeaux İtfaiye teşkilatı, bölgede önlem nedeniyle gaz akışının kesildiğini kaydederek, “50 kişilik itfaiye ekibimiz ile müdahalede bulunuyoruz. 3 yaralımız var. İki kişi enkaz altında arama çalışmaları yürütülüyor. Bazı yerleşim yerlerinde de tahliye sürüyor" ifadelerine yer verildi.


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