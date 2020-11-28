Haberler Video Haber Videoları Fransa'nın başkenti Paris'te polis şiddetini protesto eden eylemcilere polis saldırdı | Diren Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te polis şiddetini protesto eden eylemcilere polis saldırdı | Diren Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te polis şiddetini protesto eden eylemcilere polis saldırdı | Diren Paris
28.11.2020 22:13
Ana Sayfa 01:24
İçişleri'nden 81 ile yeni...
Ana Sayfa 00:48
GOL | Borussia Dortmund 1-2...
Ana Sayfa 01:08
ABD’de polis şiddeti kamerada!
Ana Sayfa 02:27
'Yılların arkadaşı celladı...
Ana Sayfa 01:57
Teröristlerden "Ermenistan"...
Ana Sayfa 02:41
Korona böyle hasar veriyor
Ana Sayfa 03:27
Uçakta maske kavgası
Ana Sayfa 01:18
Ünlü iş adamının damadı...
Ana Sayfa 01:45
Borussia Dortmund - Köln |...
Ana Sayfa 02:09
Sinem ve Kenan'ın kızları kime...
Ana Sayfa 00:50
Sarıyer'de gemi mürettebatını...
Ana Sayfa 05:14
Aslan'dan kötü haber geliyor!

Fransa’da son zamanlarda artan polis şiddetine karşı binlerce kişi sokaklara döküldü. Polis şiddetini protesto eden göstericilere polis biber gazı ile müdahale etti. Polis bayılan göstericileri yerlerde sürükledi.


Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler basın özgürlüğü istiyoruz ve polis şiddetine hayır sloganları atıyor.

Fransa'da son günlerde polis şiddetine karşı artan tepkiler siyahi bir müzik yapımcısının polis tarafından öldüresiye dövülmesiyle zirveye tırmanmıştı.

Ayrıca gazetecilere gelen polis şiddetini haber yapma yasağı da bu protestoları körüklemişti.

Haber Videoları