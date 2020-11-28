Fransa'nın başkenti Paris'te polis şiddetini protesto eden eylemcilere polis saldırdı | Diren Paris

Fransa’da son zamanlarda artan polis şiddetine karşı binlerce kişi sokaklara döküldü. Polis şiddetini protesto eden göstericilere polis biber gazı ile müdahale etti. Polis bayılan göstericileri yerlerde sürükledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi polis şiddetini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Polisin biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler basın özgürlüğü istiyoruz ve polis şiddetine hayır sloganları atıyor.

Fransa'da son günlerde polis şiddetine karşı artan tepkiler siyahi bir müzik yapımcısının polis tarafından öldüresiye dövülmesiyle zirveye tırmanmıştı.

Ayrıca gazetecilere gelen polis şiddetini haber yapma yasağı da bu protestoları körüklemişti.