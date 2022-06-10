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Fransa'da polis vahşeti! Türk asıllı vatandaşın nefessiz kalarak öldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı

Fransa'da polis vahşeti! Türk asıllı vatandaşın nefessiz kalarak öldüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
10.06.2022 17:15

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Son dakika haberi! Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüz üstü yatırdığı Türk asıllı vatandaş Merter Keskin'in nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği görüntülere ulaşıldı. Kayıtta, bir polisin Merter Keskin'i yüzüstü yatırarak hareket etmesini engellemek için vücuduna dirseğiyle baskı yaptığı, odadaki diğer memurların da benzer şekilde davrandığı görülüyor. Polislerin dakikalarca üzerine bastığı Keskin'in tepki vermediğini fark edince, endişeye kapılarak kolunu yukarı kaldırıp aşağı bıraktığı da görüntülere yansıdı.

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