RAMAZAN İMSAKİYE
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Fransa'da cumhurbaşkanı adayları Macron ve Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi

Fransa'da cumhurbaşkanı adayları Macron ve Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi
21.04.2022 08:29

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Fransa'da 24 Nisan pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundan önce adaylar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen canlı yayında karşı karşıya geldi. İslam karşıtlığı üzerinden kurdukları politika ile propaganda yapan iki lider yasaklar konusunda birbirine girdi. Başörtüsünün kamuya açık alanlarda yasaklanması halinde buna diğer dini sembollerin eklenmesi gerektiğine işaret eden Macron, Le Pen'in başörtüsü yasağı talebine dair "Bunu yaparsanız iç savaş çıkarırsınız. Söylediğin çok ciddi bir şey." dedi.

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